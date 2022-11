Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines Wohnwagens

In der Zeit zwischen Montag, den 28. November 2022, 15:00 Uhr, und Dienstag, den 29. November 2022, 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen in der Westallee abgestellten Wohnwagen eines 44-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Bungalow

Am Dienstag, den 29. November 2022, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 21:55 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Bungalow eines 82-jährigen Mannes in der Pirolstraße. Das Gebäude wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am Dienstag, den 29. November 2022, um 23:42 Uhr, schlugen unbekannte Personen zunächst die Scheibe einer Eingangstür eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße ein. Später wurde außerdem noch weitere Scheiben eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 29. November 2022, um 07:50 Uhr, kam es auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Cloppenburg kommt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW ins Schleudern und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 29. November 2022, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:05 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Museumstraße beim Ausparken den PKW einer 20-jährigen Frau aus dem Saterland und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schades zu kümmern.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 29. November 2022, um 21:25 Uhr, kam ein 18-jähriger Fahrzeugführer auf der Straße Sandrocken in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Laternenmast. Dabei wurde er leicht verletzt.

