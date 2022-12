Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbecker: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Bottroper Straße/Gildenstraße wurde ein 23-Jähriger aus Gladbeck bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Am Montagnachmittag (16:30 Uhr) fuhr der 23-jährige Autofahrer auf der Bottroper Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich wollte ein 73-jähriger Autofahrer aus Gladbeck von der Gildenstraße aus in die Bottroper Straße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug des 23-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall dreht sich das Auto des jungen Fahrers. Der Gladbecker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand 8.500 Euro Sachschaden.

