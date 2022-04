Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während der Arbeit bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Mittwochnachmittag in der Dresdener Straße zugeschlagen. Zwischen 12 und 16 Uhr drangen die Unbekannten in ein Baufahrzeug ein, das in Höhe des Hauses Nummer 8 am Fahrbahnrand abgestellt war. Sie stahlen aus dem unverschlossenen Innenraum eine schwarze Tasche, in der sich mehrere Schlüssel, private Dokumente, eine Bankkarte sowie etwas Bargeld befanden.

Der Fahrer hatte den Ford Transit gegen 12 Uhr abgestellt und war in der Nähe seiner Arbeit nachgegangen. Erst als er das Fahrzeug gegen 16 Uhr wieder benutzen wollte, bemerkte er, dass seine private Umhängetasche nicht mehr da ist. Hinweise auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben; es war ihm niemand aufgefallen.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Transporter zu schaffen machte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 225 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

