Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Schild umgefahren?

Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der Katzweilerstraße in Otterbach hat am Mittwochabend ein unbekannter Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen umgefahren. Das Schild stand in Höhe der Hausnummer 28 auf einer Verkehrsinsel. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit das Schild getroffen hat. Dabei fielen sowohl Schild als auch der linke Außenspiegel des verursachenden Pkws ab. Anschließend prallte er mit seinem Fahrzeug an einen Bordstein am rechten Fahrbahnrand und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beschrieb den Wagen als weiße Mercedes E-Klasse. Der PKW dürfte deutlich erkennbar an der linken Fahrzeugfront sowie einer Felge auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet und Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen, wohlmöglich den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

