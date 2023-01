POL-BI: Unverschlossenes Pedelec gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Oldentrup, Heepen - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag, 09.01.2023, gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren verschiedener Wagen an der Hillegosser Straße, Hassebrock und Salzufler Straße. Zwischen 18:00 Uhr am Sonntag und 07:10 Uhr am Montag schlugen unbekannte Täter Seitenscheiben eines grauen Mercedes E-Klasse und eines grauen Opel Astra ein, die an der Hillegosser ...

