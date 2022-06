Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gegen Verkehrsschild gefahren

Gescher (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag, 28.06.2022, in Gescher gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr, als das Fahrzeug nach Zeugenangaben vom Mühlengrund nach links in die Stadtlohner Straße einbog. Der silberfarben lackierte Kleinwagen sei dabei auf eine Verkehrsinsel geraten. Der Fahrer sei etwa 65 bis 70 Jahre alt gewesen, habe kurze graue Haare gehabt und eine Brille getragen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell