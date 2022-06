Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Trotz Führerscheinsperre gefahren

Stadtlohn (ots)

Mit einer Strafanzeige endete am Dienstag, 28.06.2022, in Stadtlohn eine Autofahrt. Polizeibeamte hatten vormittags an der Mühlenstraße einen 35-Jährigen kontrolliert, der sein Mobiltelefon am Steuer genutzt hatte. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen: Der Gronauer ist gerichtlich mit einer entsprechenden Sperrfrist belegt. Bereits vor einigen Wochen sah er sich schon einmal dem Vorwurf gegenüber, dagegen verstoßen zu haben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

