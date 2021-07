Polizei Köln

POL-K: 210114-1-K Zeugensuche nach Bedrohung mit Pistole in Leverkusen - Wiesdorf

Köln (ots)

Nach einer Bedrohung mittels einer Pistole am späten Freitagabend (9. Juli) in Leverkusen-Wiesdorf, bittet die Polizei Köln um Hinweise.

Zeugenaussagen zufolge soll ein etwa 20 - 30 Jahre alter, schlanker Mann, der zur Tatzeit eine Jogginghose und eine graue Mütze trug, gegen 23.40 Uhr auf der Rathenaustraße mehrfach in die Luft geschossen und in Richtung vorbeifahrender Autos gezielt haben. Bei der Pistole soll es sich um eine Softair- oder Schreckschusspistole gehandelt haben. Anschließend sei er in die Weiherstraße geflüchtet.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 4 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell