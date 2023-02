Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Umgestürzter Kran verursacht Sachschaden

Ein circa 30 Meter hoher Baukran stürzte am Donnerstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in Heilbronn um und verursachte Sachschaden. Der Kran fiel gegen 7.15 Uhr, während Bauarbeiten an zwei Rohbauten in der Karl-Wulle-Straße um und beschädigte dabei eine der Rohbauten. Dabei streifte er außerdem ein bewohntes Nachbargebäude und beschädigte das Dach. Ein Gutachter kam vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Es wurde niemand verletzt.

