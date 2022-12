Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, 03.12.2022, gegen 16.35 Uhr, wurde von einem Mitarbeiter einer Bar in der Ludwigshafener Innenstadt eine Körperverletzung zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte lediglich der 25jährige Geschädigte aus Mannheim angetroffen werden, welcher schon ärztlich versorgt wurde. Zuvor sei er in der Bar von einem Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Nachdem sich die genannte Auseinandersetzung vor die Bar verlagert hätte, schoss der Mann mit einer Reizstoffpistole auf den Oberkörper des Geschädigten. Anschließend verließ der Beschuldigten die Örtlichkeit. Der Geschädigte wies eine blutende Verletzung seitlich des Mundes auf, sowie gereizte und gerötete Augen, eine Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht von Nöten. Hintergrund des Streits und der körperlichen Auseinandersetzung sei angeblich ein Verkauf eines Elektrogerätes. Da der Geschädigte nicht den Namen des Beschuldigten kannte, jedoch eine Telefonnummer des Beschuldigten hatte, konnten dessen Personalien ermittelt werden. Durch den Bereitschaftsrichter wurde die Wohnungsdurchsuchung bei dem 28jährigen Beschuldigten aus Haßloch angeordnet. Dort konnte der Beschuldigte angetroffen werden, sowie die Reizstoffpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 28jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

