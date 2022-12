POL-PPRP: Räuberischer Ladendiebstahl in der Rheingalerie

Ludwigshafen-Edigheim (ots) - Am Freitag, dem 02.12.2022, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein PKW mit heller Lackierung die Wolfhartstraße in Fahrtrichtung Hildebrandstraße. Auf Höhe des Anwesens Wolfhartstraße 5 touchierte der PKW mit seiner Beifahrerseite augenscheinlich einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW an dessen Fahrerseite, beschädigte diesen hierbei und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden ...

mehr