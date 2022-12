Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ingewahrsamnahme nach nicht befolgtem Platzverweis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Samstag, dem 03.12.2022, gegen 01:35 Uhr, kam es im Bereich An der Stadtmauer zu einem größeren Polizeieinsatz. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und Identifizierung der Personen vor Ort mischte sich ein bis dahin völlig unbeteiligter 18-jähriger Mann in die polizeilichen Maßnahmen ein und störte diese auf aggressive Weise. Die mehrfache Aufforderung dies zu unterlassen und seiner Wege zu gehen ignorierte der Mann. Nachdem der Mann einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis mit Androhung der Ingewahrsamnahme zunächst widerwillig folgte, erschien er nur wenige Minuten später erneut vor Ort und störte die Maßnahmen weiter. Auf Grund dessen wurde der Mann in Gewahrsam genommen und durfte die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Die hiermit verbundenen Gebühren hätte sich der Mann erspart, wäre er seiner Wege gegangen.

