POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 02.12.2022, kurz nach 22.00 Uhr, wurde einem 30-jährigen Mann aus Ludwigshafen ein Platzverweis für den Bereich des Bahnhof-Mitte in Ludwigshafen durch Beamte der Bundespolizei ausgesprochen worauf sich der Mann zunächst entfernte. Da sich der Mann jedoch nicht an den Platzverweis hielt und sich kurz darauf auf einem E-Scooter fahrend wieder an der oben genannten Örtlichkeit einfand, wurde er erneut kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-jährigen Mannes feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest den der 30-jährige Ludwigshafener durchführte, ergab einen Wert von 0,76 Promille. Des Weiteren ergab ein freiwilliger Urintest, dass der Mann auch noch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dem 30-jährige Mann wurde daraufhin eine Blutprobe durch einen Polizeiarzt auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund der Alkoholisierung und des Betäubungsmittelkonsums eingeleitet. Da sich der 30-jährige Mann nicht an den Platzverweis hielt, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Bezüglich des E-Scooters konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Der Roller wurde sichergestellt. Ermittlungen bezüglich des Eigentümers des E-Scooter wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

