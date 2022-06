Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Auto brennt

Ein Land Rover brannte am Mittwoch auf der A8 in der Nähe von Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass es aus einem Land Rover auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart in der Nähe von Dornstadt stark raucht. Der 39-Jährige Fahrer habe sein Fahrzeug deshalb auf den Seitenstreifen gelenkt. Sofort fuhren die Beamten an den Einsatzort. Bei ihrem Eintreffen brannte das Fahrzeug komplett. Die beiden Insassen konnten ihr Auto aber zuvor verlassen. Die Feuerwehr aus Dornstadt löschte den Brand. Wegen den Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr wurden auf der A8 im dortigen Bereich zunächst zwei Spuren, kurzfristig dann alle drei Spuren gesperrt. Da es sich bei dem BMW um ein Hybridfahrzeug handelte, verwendete der Abschlepper einen speziellen Brandcontainer zur Bergung. Am BMW entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens kennt die Polizei nicht. Alle Personen bleiben unverletzt.

++++1071120

Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell