Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Lüdenscheid (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, einen unbekannten Mann, der durch ein gekipptes Fenster, das daneben liegende Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Südstraße öffnete. Danach kletterte er in die Wohnung, verließ sie nach kurzer Zeit wieder und lief Richtung Innenstadt weg. Sie konnte ihn wie folgt beschreiben: - Männlich - Ca. 170-175 cm groß - Blaue Hose - Schwarze Jacke - Dunkler kurzer Vollbart Eine sofort eingeleitet Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Ob der Täter was entwendete ist noch nicht bekannt.

