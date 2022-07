Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kleine Katze statt reicher Beute/ Dieb entwendet Tasche mit kleiner Katze

Bremen (ots)

In der Nacht auf den 09.07.22 wurde gegen 02:35 Uhr im Hauptbahnhof Bremen einer Reisegruppe eine graue Stofftasche entwendet. Offenbar in der Hoffnung diverse Wertsachen zu erbeuten, entfernte sich der Täter mit seiner Beute im Anschluss aus dem Hauptbahnhof Bremen. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, in der Tasche befand sich die kleine Katze der Besitzerin. Das kleine Kätzchen hört auf den Namen Kitti. Es konnte ermittelt werden, dass der Täter die Tasche mit der Katze im Nahbereich des Hauptbahnhofes Bremen abgestellt hat, allerdings gibt es bislang keine Hinweise über den weiteren Verbleib von Tasche und Katze, eine Absuche blieb erfolglos. Bei der Tasche handelt es sich um eine graue Stofftasche mit schwarzen Tragegriffen, die Katze ist schwarz und weiß, mit weißen Pfoten. Wer Hinweise zum Verbleib der Tasche oder des Tieres geben kann, wendet sich bitte an die Bundespolizeiinspektion Bremen.

