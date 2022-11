Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch in Discounter

Pkw beschädigt

Diebstahl im Baumarkt

Lüdenscheid (ots)

Einbruchsversuch in Discounter

Am Dienstagmorgen stellte eine Mitarbeiterin des Discounters an der Worthstraße eine defekte Schiebetür fest. Wie sich herausstellte, haben unbekannte Täter versucht, diese in der Nacht aufzuhebeln. Die Kripo ermittelt nun.

Pkw beschädigt

Unbekannte zerstörten von Montag auf Dienstag die Heckscheibe eines geparkten Autos in der Kölner Straße in Lüdenscheid. Aus dem Pkw wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebstahl im Baumarkt

Zwischen Freitagabend und Dienstagabend entfernten unbekannte Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite eines Baumarktes an der Steinert. Durch das fehlende Glas hat man unmittelbaren Zugriff auf ein Regal voller Artikel, sodass hier vermutlich mehrere Gegenstände entwendet wurden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kripo erschien vor Ort zur Spurensicherung und begann mit ihrer Arbeit. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell