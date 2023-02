Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit über 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,6 Promille zeigte der Alkoholtest einer 52-jährigen Fiat-Fahrerin am Mittwochabend in Heilbronn. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete gegen 22.45 Uhr einen Fiat Punto in der Schlossstraße, welcher in Schlangenlinien fahren würde. Außerdem sei das Auto schon mehrfach gegen den Bordstein gelenkt worden. Der Zeuge verfolgte den PKW bis in die Straße "Widmannstal". Hier konnte die Fahrzeugführerin einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen werden. Schon beim Öffnen der Fahrertüre nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den hohen Promillewert anzeigte, musste die 52-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Zapfsäule beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Mittwochabend eine Zapfsäule an einer Tankstelle in der Heilbronner Straße in Eppingen und flüchtete anschließend. Der PKW-Fahrer oder die PKW-Fahrerin vergaß, gegen 20.30 Uhr, die Zapfpistole, die in der Tanköffnung steckte und fuhr los. Hierdurch riss die Pistole vom Schlauch ab. Anschließend versuchte die Person wohl die beiden Teile wieder zusammenzustecken. Da dies misslang, wurde die Pistole wieder an der Zapfsäule befestigt und der Schlauch auf dem Boden abgelegt. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen, unter der Telefonnummer 07262 60950, entgegen.

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug Anfang dieser Wochein Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 24-Jähriger hatte seinen BMW montags, gegen 23 Uhr, in der Schellingstraße abgestellt. Als er am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Nach Unfall geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Vermutlich beim Einparken beschädigte am Dienstag eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen PKW in Heilbronn und flüchtete. Der beschädigte BMW wurde von seinem Besitzer gegen 6.45 Uhr im Parkhaus des Klinikums am Gesundbrunnen abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte seine oder ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Flein: Motorsägen aus Firma gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen mehrere Motorsägen aus einer Firma in Flein. Der oder die Täter schlugen, gegen 5.45 Uhr, zunächst die Schaufensterscheibe des Gebäudes in der Straße "Stahläcker" ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort wurden dann die Motorsägen mit einem Wert im hohen vierstelligen Eurobereich gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, zu melden.

A 81/Ilsfeld: Mit fast 3 Promille Unfall verursacht

Über 2,9 Promille zeigte der Alkoholtest eines 29-jährigen Kleintransporterfahrers am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81. Der Mann war zuvor, gegen 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte mit seinem Renault ein Verkehrsschild beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest und führten einen Alkoholtest mit ihm durch. Nach dem Ergebnis von fast 3 Promille, musste der Mann noch vor Ort eine Blutprobe beim Rettungsdienst abgeben. Anschließend wurde er zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

A 81/Weinsberg: Unfall mit 6 PKWs verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Unfall mit einem Verletzten und Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro verursachte der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Audis Avant am Sonntagabend auf der Autobahn 81 und flüchtete anschließend. Gegen 19.15 Uhr soll die unbekannte Person zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Ellhofen direkt vor dem, auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes Vito eines 24-Jährigen, einen Spurwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen vollzogen und kurz darauf stark abgebremst haben. Sowohl der 24-Jährige, als auch ein dahinter fahrender 25-Jähriger in seinem Mercedes mussten ihre Fahrzeuge fast bis zum Stillstand abbremsen. Dies gelang auch noch einem 61-jährigen Audi-Fahrer und einem 54-jährigen VW-Fahrer, welche hinter den beiden Mercedes zum Stehen kamen. Ein widerum dahinter fahrender 59-Jähriger nahm die Situation vermutlich zu spät wahr und schaffte es nicht mehr seinen Skoda rechtzeitig abzubremsen, weshalb er mit dem VW kollidierte. Schlussendlich fuhr auch noch ein 48-Jähriger mit seinem Tesla auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle sechs Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Tesla-Fahrer wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin des schwarzen Audis Avant setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchitgen Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen oder sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehsdienst Weinsberg, Telefon 97134 5130, zu melden.

