Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 8.45 Uhr auf der L 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen ereignet hat. An einer Baustelle im Bereich Friedhofstraße bemerkte der 54-jährige Fahrer eines Renault den dortigen Rückstau zu spät und fuhr in der Folge auf einen haltenden Lkw auf. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Zeugen haben der Polizei am Donnerstagnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Bereich des Leopoldsplatz mitgeteilt. Die Jugendlichen flüchteten im Anschluss. Das Polizeirevier Sigmaringen sucht nun nach dem Geschädigten und den beiden anderen Beteiligten und ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Bad Saulgau

Schlagring sichergestellt

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr mehrere Feuerwerkskörper im Bereich der Max-Eyth-Straße gezündet. Bei der polizeilichen Kontrolle der Personengruppe wurden keine weiteren Feuerwerkskörper aufgefunden. Ein 18-Jähriger muss jedoch mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte einen Schlagring sicher.

Bad Saulgau

Schaufenster mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr das Schaufenster einer Bäckerei in der Buchauer Straße mit Graffiti besprüht. Die Täter richteten hierdurch einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf die Täter.

Pfullendorf

Radfahrer kollidiert mit Pkw-Anhänger

Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger E-Bike-Fahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf dem Radweg an der Franz-Xaver-Heilig-Straße unterwegs war. Der Radler überquerte den Radweg an der Einmündung Industriestraße und übersah hierbei einen Pkw mit Anhänger, der von der Franz-Xaver-Heilig-Straße in die Industriestraße abgebogen war. In der Folge fuhr er auf den hinteren Teil des Anhängers auf und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.

