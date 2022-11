LPI-NDH: Nach Unfall unerlaubt entfernt

Sondershausen (ots) - Am 17.11.2022 zwischen 16:40 und 17:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein angeschlossenes Mountainbike am Action Markt in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Bei dem entwendeten Fahhrad handelte es sich um ein schwarzes Moutainbike der Marke "Focus". Besonders auffällig am Fahrrad waren die hellbraunen Reifenwände. Zur angegeben Tatzeit war es bereits dunkel, jedoch war der Einkaufsmarkt noch geöffnet und die Beleuchtung des Marktes war ...

mehr