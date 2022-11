Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht!

Sondershausen (ots)

Am 17.11.2022 zwischen 16:40 und 17:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein angeschlossenes Mountainbike am Action Markt in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Bei dem entwendeten Fahhrad handelte es sich um ein schwarzes Moutainbike der Marke "Focus". Besonders auffällig am Fahrrad waren die hellbraunen Reifenwände. Zur angegeben Tatzeit war es bereits dunkel, jedoch war der Einkaufsmarkt noch geöffnet und die Beleuchtung des Marktes war ebenfalls noch eingeschalten. Kurze Zeit später konnten zwei männliche Personen im Bereich der Panzerstraße in Sondershausen mit dem Mountainbike zufällig durch den Geschädigten angetroffen werden. Die vermutlichen Täter ließen das Mountainbike fallen und rannten in Richtung Wipperdamm davon. Der GEschädigte konnte sein Eigentum sichern und dieses nun zur Spurensicherung der Polizei vorstellen.

Die Polizei Sondershausen bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen am Einkaufmarkt oder eventuell später solche mit dem aufälligen Fahrrad im Stadtgebiet gesehen haben, sich unter der. u.g. Telefonnummer bei der Polizei in Sondershausen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

