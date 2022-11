Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu Straftaten im Zusammenhang mit Graffitis

Worbis (ots)

Nach dem Anbringen von mehreren Graffitis an einer Hauswand in der Langen Straße in Worbis werden Zeugen der Tat gesucht. Am 10. November wurde mittels grüner Sprühfarbe ein verfassungsfeindliches Symbol an der Fassade angebracht. Zwei Tage später, am 12. November gegen 18.45 Uhr, wurden an derselben Hauswand erneut Graffitis angebracht. Wer hat das Anbringen der Graffitis an der Hausfassade am 10. und 12. November beobachtet? Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-960 entgegen.

