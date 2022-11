LPI-NDH: Volltrunkener Radfahrer

Ellrich (ots) - Wieder verhinderten aufmerksame Mitarbeiter einen Telefonbetrug und bewahrten das Opfer vor weiteren Schaden. Als eine 69-jährige Frau, gestern Nachmittag, an einer Tankstelle in Ellrich eine größere Menge Guthabenkarten kaufen wollte, wurden die Mitarbeiter misstrauisch. Es stellte sich heraus, dass die Dame bereits Guthabencodes im vierstelligen Bereich an Betrüger herausgegeben hatte. Das sollten Gebühren für einen versprochenen Lottogewinn sein. Nun ...

