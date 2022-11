LPI-NDH: Scheunenbrand mit Warnmeldung an Bevölkerung

Etzleben (ots) - Aufmerksame Supermarktmitarbeiter bewahrten gestern eine 80-jährige Frau in Etzleben vor finanziellem Schaden. Die Frau wurde am Telefon von unbekannten Betrügern von einem hohen Gewinn bei einem Gewinnspiel überzeugt. Um anfallende Gebühren zu begleichen und den Gewinn zu erhalten, sollte die Frau einen vierstelligen Betrag in Guthabenkarten organisieren. In einem Supermarkt wurden dann Mitarbeiter ...

