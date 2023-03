Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 05.03.2023, 10:45 Uhr

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mountainbike-Fahrer einen Feldweg von Wildenstein in Richtung Unterdeufstetten. An der Gabelung Oberdeufstetten / Erddeponie kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht werden. Einen Helm trug er nicht.

Schwäbisch Hall-Steinbach: Feuerwehreinsatz wegen Rauchentwicklung

Am Samstag gegen 14:20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Wignandstraße aus. Eine Anwohnerin stellte dort sehr starke Rauchentwicklung aus ihrem Kamin fest. Vor Ort konnte kein Kaminbrand mehr festgestellt werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 24 Einsatzkräften und 5 fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es wurde niemand verletzt, ein Sachschaden entstand nicht.

Schwäbisch Hall: Wohnungsbrand

Am Samstag gegen 23:15 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung ausgehend von einer Wohnung im Herderweg gemeldet. Dort war es im Bereich der Küche zu einem Brand gekommen, in dessen Folge sich der Rauch in der gesamten Wohnung ausbreitete. Die Feuerwehr, welche mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen zum Einsatz fuhr, musste keinen Brand mehr löschen, dieser war bereits von selber ausgegangen. Der Bewohner stellte den Rauch beim nach Hause kommen fest und versuchte seinen Hund aus der Wohnung zu retten. Dieser war jedoch aufgrund des Rauches bereits verendet. Der 29-jährige Bewohner verletzte sich durch das Einatmen des Rauches leicht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fichtenberg: Einsatz aufgrund eines Kaminbrandes

Am Samstag gegen 17:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Kaminbrand in der Pahlstraße gemeldet. Eine 63-jährige Bewohnerin war durch Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht worden und verständigte die Feuerwehr. Die Wehren Fichtenberg und Gaildorf eilten mit insgesamt 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen nach dort. Es entstand kein Schaden und verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall-Hessental: Zeugen gesucht nach Fund von Bartagame

Am Samstag gegen 11:30 Uhr wurde an der Einmündung der Einkornstraße in die Straße "Im Wacholder" in einer Hecke eine ca. 30 cm große, braune Bartagame festgestellt. Das Tier verendete aufgrund der kalten Temperaturen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Hinweise über die Herkunft des Tieres. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0791 400524 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell