Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 05.03.2023, 10:45 Uhr

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletzter Person

Am Samstag gegen 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Sulzbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin rangierte beim Einparken in eine Parklücke zur Korrektur rückwärts und stieß hierbei gegen den Opel einer 59-jährigen, die in diesem Moment vorbeifuhr. Die Opelfahrerin wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Allmersbach im Tal: Unfall mit mehreren Verletzten

Am späten Samstagabend gegen 22:00 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mazda-Fahrer die Landesstraße 1120 von Berglen-Stöckenhof kommend in Richtung Allmersbach im Tal. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er sowie die drei weiteren Insassen des Fahrzeuges wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

