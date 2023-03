Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automaten aufgebrochen - Einbrüche - Gartenhütte beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Einbruch in Kellerräume

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 9 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße. Dort entwendete der Dieb einen defekten Fernseher, dessen Wert wohl im zweistelligen Eurobereich liegt. Im Anschluss entfernte sich der Langfinger von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Weinstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Dieb öffnete zwischen Samstagnachmittag 13:30 Uhr und Sonntagvormittag 08:30 Uhr gewaltsam einen am Bahnhof in Beutelsbach aufgestellten Zigarettenautomaten. Daraus entwendete er sämtliche Tabakwaren und das gesamte Bargeld. Ebenfalls verursachte er Sachschaden am Automaten in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Strümpfelbacher Straße geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Nach Unfall geflüchtet

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr an einem geparkten Renault auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Großheppacher Straße. Anschließend entfernte sich der noch unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun unter der Telefonnummer 07151 950422 nach Zeugenhinweisen.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Gartengrundstück

Zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Samstagnachmittag 14:30 Uhr wurde das Tor zu einem Gartengrundstück im Gewann "Unterer Sörenbaum" aufgebrochen, im Anschluss wurde die Dachrinne an einer dortigen Gartenhütte abgerissen und so ein Sachschaden verursacht, welcher sich noch nicht näher beziffern lässt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Vandalen.

Weissach im Tal: In Gaststätte eingebrochen

Am Sonntagnachmittag wurde in der Friedensstraße in Unterweissach in eine Gaststätte eingebrochen. Die unbekannten Täter haben hierzu eine Eingangstüre sowie im Lokal einen Spielautomaten aufgebrochen. Daraus wurden die Einnahmen in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Murrhardt: Von Straße abgekommen

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13.20 Uhr die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Murrtalstraße in Richtung Fornsbach abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle, kam nach links ab und kollidierte mit einer dortigen Hecke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Backnang: Einbruch

In der Theodor-Körner-Straße ereignete sich in der Nacht zum Sonntag ein weiterer Einbruch. Unbekannte drangen in das dortige Lokal eines Vereinsheims ein und dursuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Informationen wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden an der eingeworfenen Fensterscheibe ist noch nicht beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr stieß der Fahrer eines Mietfahrzeugs in der Lindenstaße gegen einen dort geparkten Pkw Suzuki und beschädigte diesen am linken vorderen Fahrzeugeck erheblich. Nach dem Vorfall fuhr der Unfallverursacher weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise zum Vorfall bzw. auf das geflüchtete Fahrzeug nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

