POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfälle

Aalen (ots) - Backnang: Unfall mit verletzter Person Am Samstag gegen 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Sulzbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin rangierte beim Einparken in eine Parklücke zur Korrektur rückwärts und stieß hierbei gegen den Opel einer 59-jährigen, die in diesem Moment vorbeifuhr. Die Opelfahrerin wurde leicht verletzt, es entstand ...

