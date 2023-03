Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Blitzer mit Bierflaschen beworfen - In Supermarkt eingebrochen - Gartenhaus aufgebrochen - Unfall

Schondorf: Blitzer beschädigt

Vermutlich mehrere tausend Euro Sachschaden wurde an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Weißbucher Straße am 26. Februar 2023 verursacht. Damals wurde das Glaselement der Blitzersäule mit Bierflaschen beworfen, wobei die Glasscheibe hierbei Schaden nahm. In diesem Zusammenhang wurden in der Tatnacht zwei verdächtige Männer bei der Tatbegehung wahrgenommen, von denen folgende Beschreibung vorliegt:

Person 1:

- 170 - 175 cm groß, kräftige Statur

- Ca. 20 Jahre

- Lockige, schulterlange Haare, mit einem Dutt zusammengebunden

- Dunkle Hose, schwarze Softshell-jacke mit Kapuze

Person 2:

- 190-195 cm, schlank

- Ca. 20 Jahre

- Kurze schwarze Haare

- Dunkle Hose, kurze enggeschnittene schwarze Lederjacke

Die Polizei Schorndorf bittet nun zum Vorfall sowie zur Identifizierung der beiden Männer um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Schorndorf: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall entstand am Montag in der Weilerstraße ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 10:25 Uhr von Weiler kommend in einen dortigen Kreisverkehr einfahren und musste hierbei sein Fahrzeug anhalten. Dies übersah ein nachfolgender 57-Jähriger und fuhr mit seinem LKW auf. Verletzt wurde hierbei niemand.

Winterbach: Einbruch in Supermarkt

Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in einen in der Schorndorfer Straße befindlichen Einkaufsmarkt ein. Das Tatgeschehen wurde am Montagmorgen bei Geschäftsbeginn festgestellt. Die Einbrecher verschafften sich über eine Schiebetür gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten aus einer Registrierkasse Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe sowie E-Shishas im Wert von etwa 3000 Euro. Zeugen die sachdienlichen Angaben zum Sachverhalt, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten, die Polizei Schorndorf unter 07181/2040 zu informieren.

Korb: In Gartenhütte eingebrochen

Eine Gartenhütte, die sich auf einem Gartengrundstück in der Römerstraße befindet, wurde in der Zeit zwischen Montag, 27.02.,16 Uhr, bis Dienstag 28.02. 12:20 Uhr, aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten daraus einen Rasenmäher, Benzin sowie Holzkohle. Wahrnehmungen, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei Waiblingen unter 07151/ 950-422 entgegen.

