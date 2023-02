Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreich festgenommen - Geldabholerin nun in JVA

Gera (ots)

Bad Köstritz/Tautenhain: Eine 27-jährige Frau sitzt seit der vergangenen Woche in einer Justizvollzugsanstalt, nachdem sie am 02.02.2023 im Bereich Tautenhain (Saale-Holzland-Kreis) durch Polizeibeamte festgenommen wurde. Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine Geldabholerin, welche im Zusammenhang mit einem Telefontrickbetrug im Bereich Bad Köstritz agierte.

Was war passiert:

Am 02.02.2023 wurden der Polizei eine Vielzahl von Schockanrufen im Bereich Gera und Umgebung gemeldet. Die Betrugsmasche war immer die Gleiche. Der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter vor und behauptet, dass ein naher Angehöriger (meist Sohn/Tochter) einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person getötet wurde. Dem Angehörigen (meist Sohn/Tochter) drohe nun eine Gefängnisstrafe, die nur abgewendet werden kann, wenn ein größerer Geldbetrag als Kaution gezahlt wird.

Eine 62-jährige Frau aus dem Landkreis Greiz wurde ebenfalls von den Trickbetrügern kontaktiert. Die Täter ergaunerten das Vertrauen der Geschädigten. Im weiteren Verlauf kam es schließlich zur Übergabe einer 5-stelligen Bargeldsumme an eine bis dato unbekannte weibliche Person.

Den bereits alarmierten Polizeistreifen aus Gera sowie der LPI Jena gelang es schließlich, den Aufenthaltsort der Geldabholerin zu ermitteln, so dass diese am 02.02.2023, gegen 17:30 Uhr im Bereich Tautenhain gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte. Im Fahrzeug der Dame befand sich das erbeutete Bargeld. Das Geld kann nun an die Geschädigte zurückgegeben werden. Im Rahmen einer Haftvorführung am 03.02.2023 wurde schließlich Haftbefehl erlassen, so dass die 27-Jährige in eine JVA überstellt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an. Es wird um Verständnis gebeten, dass keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Dennoch: Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal vor derartigen Betrugsmaschen warnen:

Die Betrüger versuchen am Telefon ihr Vertrauen zu gewinnen. Mit fadenscheinigen Geschichten gaukeln Sie Ihnen vor, dass ein naher Angehöriger (Sohn, Tochter etc.) Geld benötigt oder durch eine Geldzahlung vor einer Gefängnisstrafe bewahrt wird. Die Täter wollen ausschließlich ihr Geld, Ihr Vermögen, Ihre Daten ! Es ist in Deutschland nicht üblich, dass ein Polizeibeamter oder Staatsanwalt telefonisch Geld für eine Kautionszahlung fordert. Seien Sie bei daher Geldforderungen ihnen unbekannter Personen stets skeptisch!

- Überprüfen Sie die Richtigkeit hinsichtlich der Angaben zur angeblich "neuen Telefonnummer" - Versuchen Sie immer, ihren Sohn/Tochter etc. anzurufen. Wenn das nicht möglich ist, ist Vorsicht geboten. - Halten Sie Rücksprache mit Ihren Angehörigen! - Überprüfen Sie immer die Zahlungsaufforderung via Messenger-Diensten! - Keine Rechnung ist so dringend, dass das Geld sofort überwiesen werden muss. - Bevor Sie Geld überweisen oder übergeben: Beraten Sie sich immer mit einem Angehörigen/Freund/Nachbarn darüber. - Geben Sie keine Daten heraus - Gehen Sie nicht auf die Geldforderungen ein

Sollten Sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sein, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle! (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell