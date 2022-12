Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 13jähriges Kind beim Ladendiebstahl angetroffen

Bad Hönningen (ots)

Am 13.12.22 kam es in einem Einkaufsmarkt in Bad Hönningen zu einem Ladendiebstahl. Von mehreren Kunde wurde beobachtet, wie ein 13jähriges Kind diverse Süßigkeiten sowie Getränke in einem Turmbeutel verstaute und damit den Kassenbereich verlassen wollte. Seitens der hinzugezogenen Polizeibeamten wurde das Kind in die Obhut der Eltern übergeben. Durch den Marktleiter wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell