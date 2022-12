Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mountainbike aus einem aufgebrochenen Schuppen entwendet

Großmaischeid (ots)

Im Zeitraum vom 05.11.2022 bis zum 12.12.2022 ist in der Finkenstraße in Großmaischeid ein Canyon Mountain Bike Strive CF 6.0 entwendet worden. Das Fahrrad war im Tatzeitraum in einem verschlossenen Schuppen im Hinterhof der Geschädigten abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

