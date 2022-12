Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund von zwei gehäuteten Hundeleichen in der Sieg

Scheuerfeld (ots)

Am 14.12.2022 wird gegen 08:25 Uhr durch eine Zeugin telefonisch gemeldet, dass diese beim Spaziergang zwei gehäutete, mittelgroße Hundekadaver in der Sieg gefunden hat. Diese befinden sich in der Verlängerung der Hauptstraße in Scheuerfeld unterhalb der Fußgängerbrücke über die Sieg in Richtung "Muhlau".

Auf dem Handlauf der Fußgängerbrücke kann noch ein Stück Fell festgestellt werden.

Aktuell liegen keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Durch den Zustand der Hunde kann derzeit kein Rückschluss auf die Rasse gezogen werden.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Untersuchung der Hunde im Landesuntersuchungsamt verfügt. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu der vorgenannten Tat, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell