Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erstmeldung: Nächtlicher Polizeieinsatz in der EAE Stern Buchholz, mehrere Personen nach körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Schwerin (ots)

Erstmeldung: Am 10.11. gegen 23.30 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin. Vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei tunesischen Männern und einer afghanischstämmigen Personengruppe, in deren Folge mehrere Personen leicht verletzt wurden. Bei der Auseinandersetzung kam unter den Beteiligten ersten Erkenntnissen nach auch Pfefferspray zum Einsatz. Die Schweriner Polizei war mit Unterstützungkräften aus dem Umland im Einsatz und konnte die beiden 26- und 28-jährigen Tunesier vorläufig festnehmen.

Zu schweren Personenschäden kam es nicht. Die Hintergründe zum Sachverhalt sind gegenwärtig Gegenstand polizeilicher Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Schwerin. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell