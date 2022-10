Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Versuchter Automatenaufbruch im Bahnhof Friedberg

Friedberg/Hessen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende versucht hatten zwei Süßwarenautomaten am Bahnhof Friedberg aufzubrechen. Eine Streife der Bundespolizei hatte die beiden beschädigten Automaten am Sonntagmorgen bei der routinemäßigen Bestreifung des Bahnhofes festgestellt. Die Täter hatten offenbar an beiden Automaten versucht die Automatentüren aufzubrechen, um sich Zugriff auf die Geldkassetten zu verschaffen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die am Bahnhof Friedberg Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den versuchten Aufbrüchen stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell