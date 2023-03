Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Münzautomaten aufgebrochen - Auto zerkratzt - Brand - mit entwendeter Scheckkarte Geld abgehoben - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montagabend zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr ein Fahrzeug, welches auf dem Areal eines Autohändlers in der Kochertalstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4500 Euro. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines 3er BMW aufgefunden, bei dem es sich vermutlich um das Verursacherfahrzeug handelt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Einbruchsdiebstahl

Zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr am Montag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der Katharinenstraße, wo er in eine Wohnung gewaltsam eindrang und sämtliche Räumlichkeiten durchsuchte. Der Täter erbeutete lediglich einen geringen Bargeldbetrag, ehe er das Gebäude wieder verließ. Die Wohnung im Untergeschoss blieb unberührt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 53-Jähriger seinen Dacia am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der Friedhofstraße anhalten. Eine 35-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Essingen: Roter Kleinwagen gesucht

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden am Samstag am VW Touran einer 48-Jährigen. Die Frau erstattete am Folgetag Anzeige und gab an, dass ihr Fahrzeug am Samstag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt wurde, als es auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt war. Die Polizei Aalen bittet nun zu dem Unfallgeschehen um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/9240 entgegengenommen werden.

Abtsgmünd: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend 21 Uhr und Freitagmorgen 9 Uhr verursachte, als er einen VW zerkratzte, der in diesem Zeitraum im Eckenerweg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Geldbeutel entwendet

Während ihres Einkaufes in einem Lebensmitteldiscounter in der Carl-Zeiss-Straße wurde eine 63-Jährige am Samstagmittag das Opfer eines Diebstahls. Ein Unbekannter entwendete der Frau zwischen 13.45 Uhr und 13.50 ihren Geldbeutel, der in ihrer Handtasche im Einkaufswagen verstaut war. Der Dieb erbeutete einen geringen Geldbetrag und persönliche Papiere der 63-Jährigen. Mit der ebenfalls entwendeten Geldkarte konnte der Unbekannte jedoch in Lautern insgesamt 1500 Euro ab. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966611.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Opel beschädigte eine 37-Jährige am Montagmittag gegen 12.30 Uhr einen im Parkhaus Parkpalette abgestellten Mercedes Benz, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: 4000 Euro Schaden bei Brand

Mit 9 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Montagabend zu einem Brand in die Bruckertalstraße aus. Dort hatte eine Gasflasche Feuer gefangen, welche in einer Garage abgestellt war. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden; Personen kamen nicht zu Schaden. Von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers werden entsprechende Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen.

Heubach: Münzautomat aufgebrochen

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Montagvormittag 11 Uhr brachen Unbekannte an einer Waschanlage in der Daimlerstraße einen Münzautomaten auf und versuchten, auch einen zweiten Automaten gewaltsam zu öffnen. Der entstandene Sachschaden an den Geräten beziffert sich auf rund 4000 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Mit ihrem Dacia fuhr eine 39-Jährige am Montagmittag gegen 12.15 Uhr in der Deinbacher Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Ford eines 64-Jährigen auf. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagmorgen zwischen 9.30 Uhr und 9.55 Uhr den VW Passat einer 29-Jährigen, der in diesem Zeitraum im Turniergraben abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

