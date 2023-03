POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Feuerwehreinsatz

In einem Wohngebäude im Ungeheuhof entstand am Montagabend kurz nach 20 Uhr in einem Hackschnitzellager ein Schwelbrand. Dieser könnte den ersten Feststellungen nach durch Glutteile eines unweit entfernten Ofens verursacht worden sein. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Ob ein Gebäudeschaden entstand, ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt war während der Löscharbeiten gesperrt.

Fellbach: Unsichere Fahrweise - Mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Ein 62-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 11 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart, als sie einer Polizeistreife durch unsichere Fahrweise auffiel. Sie bog an der Anschlussstelle Fellbach Süd ab, ordnete sich zunächst rechts ein, bog aber dann letztlich links in Richtung Rommelshausen ab und gefährdete den Querverkehr. Glücklicherweise kam es hier zu keinem Unfallfall. Die Autofahrerin fuhr anschließend unbeirrt weiter und missachtete an einer weiteren Einmündung die Vorfahrtregelung, wobei wieder ein Unfall glücklicherweise vermieden werden konnte. Mittels des Streifenwagens versuchten die Beamten nun eine erneute Auffahrt auf die Bundesstraße zu verhindern, nachdem die Autofahrerin bis dahin die Haltesignale des Polizeifahrzeugs beharrlich ignoriert hatte. Der Streifenwagen fuhr nun vor den Mercedes und stoppte so das Fahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich bei der Autofahrerin konkrete Anhaltspunkte, dass sie infolge einer Medikamenteneinnahme fahruntüchtig ist. Einerseits wirkte die Person apathisch, anderseits war sie aggressiv, entriss einem Beamten den zuvor ausgehändigten Führerschein und wollte sich der Maßnahmen entziehen. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit war jedoch eine Blutuntersuchung notwendig, wogegen sich die Person zur Wehr setzte. Bei einem stattgefundenen Gerangel zwischen Autofahrerin und der Polizei wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Weiterfahrt wurde letztlich der Autofahrerin untersagt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der 62-Jährigen am Montagvormittag gefährdet wurden, sollten sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Winterbach: Unfallflucht

2000 Euro Sachschaden verursachte am Freitagvormittag ein unbekannter Autofahrer. Er stieß in der Zeit zwischen 6 Uhr und 12.15 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Unternehmens in der Mühlstraße gegen einen Pkw Toyota Yaris und flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise hierzu wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

