Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Steinmauer

Geldern (ots)

Am Montag (28. November 2022) kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Krefelder Straße in Geldern, zu einer Unfallflucht. An der Krefelder Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, eine Steinmauer an einer Grundstücksein- und ausfahrt. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort und kam somit nicht der Pflicht nach, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell