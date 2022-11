Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwarzer Opel Mokka bei Unfallflucht beschädigt worden

Geldern (ots)

Am Montag (28. November 2022) kam es zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr an der Hartstraße in Geldern, zu einer Unfallflucht. Der Fahrzeughalter eines schwarzen Opel Mokka stellte an seinem Fahrzeug, Beschädigungen am linken Außenspiegel fest, welche sich über den vorderen Kotflügel bis zum Stoßfänger hinwegziehen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell