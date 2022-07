Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abgetretene Außenspiegel an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Bad Krozingen (ots)

In der Nacht von Freitag, 01.07.22, auf Samstag, 02.07.22, wurden im Lindenring in Bad Krozingen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein Pkw-Halter bemerkte am Samstagmorgen einen abgetretenen Außenspiegel an seinem geparkten Pkw. In der Folge wurden insgesamt vier Fahrzeug mit beschädigten Außenspiegeln festgestellt. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft gibt es bislang nicht. Das Polizeirevier Müllheim sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft und den Tathergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell