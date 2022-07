Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Heitersheim/Gewerbepark Eschbach (ots)

Am Samstag, 02.07.22, kam es gegen 11:50 Uhr auf der K4941, zwischen dem Kreisverkehr zum Gewerbepark Eschbach und Heitersheim, zu einem Verkehrsunfall in Folge eines gefährlichen Überholmanövers. Auf Höhe des Unternehmens Witec fuhr ein Traktor in Richtung Gewerbepark. Dieser wurde offenbar von einem schwarzen Kombi überholt. Ein entgegenkommender Pkw musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Hierbei streifte der entgegenkommende Pkw die Schutzplanke, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Der Kombi setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Gesucht werden Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des überholten Traktors. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

