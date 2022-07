POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Ehrlicher Finder

Freiburg (ots) - Zwischen Freitag, 01.07.22, gegen 19 Uhr und Samstag, 02.07.22, gegen 05.30 Uhr wurde in Herbolzheim in eine Bäckerei an der Hauptstraße Höhe Einfahrt Josefstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Diebstahlschaden, jedoch ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei Emmendingen (Tel. 07641/582-0) hat die ...

