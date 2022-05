Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße

Wolfsburg, OT Vorsfelde, An der Meine Mittwoch, 11.05.2022, 09:00 - 10:40 Uhr

Am Mittwochmorgen waren Taschendiebe in der Meinstraße und in der Straße An der Meine in Vorsfelde aktiv und bestahlen zwei Seniorinnen im Alter von 75 und 82 Jahren. Die älteren Damen waren jeweils in Discountern einkaufen und hatten ihre verschlossenen Handtaschen über der Schulter getragen beziehungsweise an den Einkaufswagen gehängt. Beim Bezahlen an der Kasse mussten sie dann feststellen, dass ihnen ihre Portemonnaies gestohlen worden waren. Verdächtige Personen bemerkten sie nicht. Später stellte die 82-Jährige fest, dass mit ihrer EC-Karte bereits mehrere Abbuchungen von ihrem Konto stattgefunden hatten.

Die Polizei rät deshalb, Handtaschen oder Rucksäcke stets geschlossen mit der Öffnung zum Körper zu tragen und nicht aus den Augen zu lassen. Geldbörse sollten möglichst dicht am Körper unter der Kleidung getragen werden. In die hinteren Hosentaschen gesteckte Portemonnaies gleichen einer Einladung an die potentiellen Täter. PIN-Nummern sollten sich unter keinen Umständen in der Geldbörse befinden. Im Falle eines Taschendiebstahls sollte umgehend die Sperrung aller entwendeten EC- und Kreditkarten bei der Bank veranlasst werden. Zeugen der oben genannten Diebstähle werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363 809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell