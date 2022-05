Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Telefonbetrüger versuchen 5000 Euro zu ergaunern - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 11.05.2022

Telefonbetrügern gelang es am Mittwoch eine Seniorin zur Zahlung von 5000 Euro zu veranlassen. Durch schnelles Handeln konnten die Überweisungen storniert werden.

Mittwochvormittag erhielt die 76-Jährige eine Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn, der schrieb, dass sein Handy kaputt sei und sie dringend eine Überweisung für ihn machen müsse. Die Senioren überwies drei Beträge. Kurze Zeit später kamen ihr Zweifel und sie rief ihren Sohn auf seinem Handy an. Dieser zeigte sich erstaunt und nun war endgültig klar, dass Telefonbetrüger am Werk waren. Umgehend verständigte die Wolfsburgerin die Polizei. Durch einen sofortigen Kontakt zur Bank konnten die Überweisungen glücklicherweise storniert werden, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, nur aufgrund einer schriftlichen Nachricht auf dem Handy Überweisungen zu tätigen. Es sollte in jedem Fall eine telefonische am besten jedoch persönliche Rücksprache mit dem Bittenden erfolgen. Sollte es dennoch zu einem Betrug gekommen sein, ist es besonders wichtig, die Polizei so schnell wie möglich einzuschalten. Viele Personen verschweigen aus Scham zunächst, dass sie Opfer von Betrügern geworden sind. Dies kann Zeit kosten, die notwendig ist, eine Stornierung bei der Bank noch möglich machen zu können.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell