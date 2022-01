Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus durch Einschlagen einer Terrassentür, Zeugenaufruf

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Südring" am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen war. Sie hatten ihr Wohnhaus bereits vormittags gegen 11 Uhr verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter über den Garten, der von der Straßenseite nicht einsehbar ist, an die Gebäuderückseite. Zunächst versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies vermutlich misslang, schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand ein, entriegelten die Tür und gelangten so ins Gebäudeinnere. Es wurden alle Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Feststellungen wurde lediglich eine Kette im Wert von ca. 50 EUR entwendet. Inwieweit weitere Wertgegenstände fehlen, wird derzeit abgeklärt. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201. 1003-0, in Verbindung zu setzen.

