POL-MA: Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 26-Jährigen wegen dringenden Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des schweren räuberischen Diebstahls

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann er-wirkt. Er steht im dringenden Verdacht des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der Körperverletzung und des schweren räuberischen Diebstahls.

Am 28.12.2021 wurde der Tatverdächtige in der Kurfürsten-Anlage selbst Opfer einer von Dritten begangenen Körperverletzung. Als ihm Polizeibeamten zu Hilfe eilten, beleidigte er diese zunächst unflätig. Während der Sachverhaltsaufnahme des Körperverletzungsdelikts durch die Beamten wollte er zunächst auf die beiden Männer losgehen, die ihn zuvor körperlich angegangen hatten. Als ihn die Polizeibeamten zurückhalten wollten, riss er sich los und schlug gezielt nach den Beamten, wobei er einen Polizisten leicht verletzte. Auch nachdem er durch mehrere Polizeibeamte überwältigt und Boden gebracht worden war, leistete er weiter heftigen Widerstand gegen deren Maßnahmen.

Darüber hinaus soll der Tatverdächtige am 17.01.2022 gegen 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Eppelheimer Straße Waren im Wert von rund 140 Euro in seine mit-gebrachte Reisetasche gesteckt haben, um den Markt damit, ohne zu bezahlen, zu verlassen. Als sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg stellte, soll er sie zur Seite gestoßen haben und geflüchtet sein. Der Verdächtige konnte wenig später durch Polizeibeamte in einem angrenzenden Rapsfeld festgenommen werden. Bei der Tatausführung soll er ein Teppichmesser griffbereit bei sich gehabt haben.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg ein Haftbefehl erwirkt. Der Tatverdächtige wurde am 18.01.2022 der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Erlass und Eröffnung des Haftbefehls wurde der 26-jährige Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell