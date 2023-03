Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Autoscheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Crailsheim: In Grünstreifen gefahren und geflüchtet

Am Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 23:30 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer am Parkplatz Reußenberg auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn in den dortigen Grünstreifen und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter ohne den Schaden zu melden. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum noch unbekannten Fahrzeuglenker.

Crailsheim: Autoscheibe eingeschlagen

Ein Dieb schlug am Dienstagnachmittag zwischen 16:45 Uhr und 16:55 Uhr die Seitenscheibe eines auf einem Wanderparkplatz am Lindenbach an der K2641 geparkten Mercedes ein. Anschließend durchsuchte er das Fahrzeug ohne letztlich etwas zu entwenden. Er verursachte Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

