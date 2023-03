Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Person nach häuslichen Streitigkeiten in Polizeigewahrsam - Unfälle

Waiblingen: Rote Ampel missachtet

Ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Honda Civic befuhr am Mittwoch kurz vor 9 Uhr die Jesistraße in Richtung Danziger Platz. Beim Kreuzen der Alten Bundesstraße missachtete er die Ampelzeichen und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Anschließend stieß er mit einem Streifenwagen der Polizei zusammen, der in Richtung Alter Postplatz gefahren ist. Bei der Kollision wurde der Beamte leicht verletzt. An beiden Autos, die auch abgeschleppt wurden, entstanden Totalschäden, die in Summe auf 55000 Euro beziffert wurden.

Backnang: Parkunfall

Bei einem Parkplatzunfall am Dienstagvormittag wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Ein 29-jähriger Golf-Fahrer fuhr gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonay-Straße, als er das Abbremsen einer vorausfahrenden Audi-Fahrerin zu spät bemerkte und auf das Heck des Audis auffuhr. Hierbei wurde die 52-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt. Die Schäden an den Unfallautos belaufen sich auf 1000 Euro. Zur Klärung der weiteren Unfalldetails werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Lange Straße ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen stieß eine Unbekannter mit einem Kraftfahrzeug gegen einen geparkten Mercedes-Sprinter und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne den Vorfall zu melden. Zur Klärung der Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise.

Schwaikheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach einer häuslichen Streitigkeit mit seiner Ex-Frau wurde einem 29-jährigen Mann am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Wohnungsverweis erteilt. Der Mann war sehr aggressiv, beschädigte einen Spiegel und schlug mit Fäusten gegen die Fenster. Zudem stellte er sich in aggressiver Weise gegen die Beamten. Weil der Mann nicht zu beruhigen war und den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, musste er unter Zwang aus dem Gebäude gebracht werden, wogegen er sich zur Wehr setzte. Letztlich wurde die aggressive Person in Polizeigewahrsam genommen um weitere Störungen zu vermeiden. Die Beteiligten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Gegen den Aggressor wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

