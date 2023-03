Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rot am See: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 57-jähriger Skoda-Fahrer die B290 von Rot am See kommend in Richtung Wallhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Lkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden durch den Crash von der Fahrbahn abgewiesen, der Lkw krachte in der Folge in einen Baum und kippte um. Der 57-Jährige Fahrer des Skoda wurde in diesem eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 50 Personen im Einsatz war, befreit werden. Er kam in der Folge mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Fahrer des Lkw wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 90 000 Euro. Die Fahrbahn ist infolge der Unfallaufnahme noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell