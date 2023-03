Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährliches Überholmanöver - Unfallflucht - Wohnung komplett verraucht - Versuchte Einbrüche - Alkoholisiert und zu schnell

Aalen (ots)

Aalen: Gefährliches Überholmanöver

Am Donnerstag um 13:15 Uhr wurde der Polizeiposten Wasseralfingen darüber informiert, dass es auf der K3325 zwischen Wasseralfingen und Affalterried zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sei. Eine 38-jährige BMW-Lenkerin befuhr die K3325 in Richtung Affalterried, als ihr kurz nach Ortsende Wasseralfingen zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Sie erkannte, dass der Lenker eines dunklen Seat mit AA-Kennzeichen das vorausfahrende Fahrzeug überholen wollte. Lediglich durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte die BMW-Lenkerin einen Zusammenstoß mit dem Skoda im letzten Moment verhindern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07361 / 97960 zu melden.

Ellwangen: Unaufmerksam

Ein 53-jähriger Fahrer eines Audi parkte am Donnerstag gegen 19:35 Uhr sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Altmannsroter Straße, auf Höhe des dortigen Sportplatzes ab. Beim Aussteigen öffnete der Audi-Lenker unachtsam seine Fahrertür, ohne auf den Verkehr zu achten. Infolgedessen kollidierte eine vorbeifahrende 35-jährige Audi-Fahrerin mit der geöffneten Fahrertür. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heuchlingen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Durch einen zunächst unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde gegen 18:40 Uhr in der Hauptstraße ein dort am rechten Straßenrand geparkter VW gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte kurz darauf eine 51-jährige BMW-Fahrerin ermittelt werden, die vermutlich den Schaden verursacht hat. Und sich nun auch noch wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten muss.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Hintereinander befuhren am Donnerstag um 17:20 Uhr eine 29-jährige Hyundai-Lenkerin und eine 21-jährige Renault-Fahrerin die Hauptstraße in Hussenhofen in Fahrtrichtung Zimmern. Aufgrund Gegenverkehr musste die 29-Jährige ihr Fahrzeug abbremsen, was die Renault-Fahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert und zu schnell

Am Freitag um 02:10 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Aalen einen Skoda auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart, welcher kurz vor der Kreuzung in Böbingen, im absoluten Überholverbot, einen vorausfahrenden LKW überholte. Die Polizeibeamten versuchten daraufhin dem Skoda zu folgen und ihn zum Anhalten zu bewegen. Erst unmittelbar vor der Ortseinfahrt Schwäbisch Gmünd konnte zu dem Skoda aufgeschlossen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug teilweise mit über 100 Stundenkilometern innerorts in Richtung Einhorntunnel fuhr. Letztendlich konnte das Fahrzeug gestoppt und der 33-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnte Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Aufgrund dessen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo eine Blutprobe erhoben wurde.

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigte am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den neben ihm, auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße, geparkten VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.

Leinzell: Wohnung komplett verraucht

Am Donnerstag um 18:42 Uhr wurde sowohl die Feuerwehr, als auch die Polizei in die Berggartenstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Seniorin ihren Kachelofen befeuerte und beim Nachlegen von Brennholz die Tür des Kachelofens nicht mehr verschließen konnte. Dadurch wurde die komplette Wohnung verraucht. Die Dame wurde durch Nachbarn, die auch die Rettungskräfte verständigten, aus der verrauchten Wohnung geholt. Durch die Feuerwehren Leinzell, Iggingen, Schwäbisch Gmünd und Göggingen, die mit acht Fahrzeugen und 52 Wehrleuten vor Ort kamen, wurde die Wohnung belüftet. Sachschaden entstand nicht, ebenso wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Versuchte Einbrüche

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 17:30 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang zum Garten eines Wohngebäudes in der Schwerzerallee. Von dort aus versuchte der Unbekannte an einer Erdgeschosswohnung mehrere Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Letztendlich wurde eine Scheibe zu einem Büroraum eingeschlagen, dieser jedoch nicht betreten.

Gegen 14:50 Uhr wurde ein Anwohner eines weiteren Wohngebäudes in der Schwerzerallee durch seinen Hund auf einen Einbrecher aufmerksam gemacht. Nachdem der Hund bellte, bemerkte der Bewohner zunächst einen dumpfen Schlag und sah dann durch das Fenster eine männliche Person, welche sich auf seinem Grundstück befand. Der bislang unbekannte Einbrecher ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Innenstadt. Später konnte festgestellt werden, dass ein Kellerfenster beschädigt wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Gschwend: Geländer beschädigt

Beim Rangieren seines PKW beschädigte am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 14 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Geländer einer Hofeinfahrt in der Straße Auf dem Kugelwasen. Trotz des deutlichen Schadens an dem Geländer entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi befuhr am Donnerstag gegen 13:35 Uhr die Rektor-Klaus-Straße. An der Einmündung zur Rechbergstraße missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden VW eines 21-Jährigen. Beim folgenden Zusammenstoß wurde der 21-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

